Derya Büyükuncu hakkında flaş gelişme

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası Derya Büyükuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla tepki çekmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükuncu ile ilgili, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

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