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TIMETURK / GÜNDEM / Dere kenarında ölü bulundu

Dere kenarında ölü bulundu

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

2 Gün Önce
2022-05-07 23:11:36
Dere kenarında ölü bulundu

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan İsmail Demir olduğunu tespit etti.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı. AA .

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