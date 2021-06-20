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Deprem sonrası çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

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20.06.2021 18:53:44
Deprem sonrası çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 işyerinin bulduğu 4 katlı binada çatlak oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu.

Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise işyeri var" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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