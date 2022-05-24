Denizli’de maden ocağında göçük!

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom maden ocağında göçük meydana geldi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Saat 21.00 sıralarında meydana gelen göçüğün altında kalan 1 işçinin kurtarılması için bölgeye giden ekipler çalışma başlattı. Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.00 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

DHA, AA .