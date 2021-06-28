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Denizli'de 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başlangıç noktasında mangal bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başladığı noktada piknik yapanlarca kullanıldığı tahmin edilen mangal bulundu.

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28.06.2021 20:48:47
Denizli'de 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başlangıç noktasında mangal bulundu

Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangına karşı bölgede nöbetlerini sürdürüyor.

Bölgede yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasında mangal bulundu. Yangının, piknikçilerin mangal ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri araştırmasını sürdürüyor.

Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki karaçam ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Alevlere 7 helikopter, 32 arazöz, 8 su tankeri, 5 dozer ve 200 orman işçisiyle müdahale edilmiş, yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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