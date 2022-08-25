Denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu

Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. DHA .