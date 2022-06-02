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TIMETURK / GÜNDEM / Denizde ceset bulundu

Denizde ceset bulundu

Bartın'da sahildeki kayalıkların yakınında, suda Çağlar Aydoğan'ın (29) cesedi bulundu.

1 Saat Önce
2022-06-02 23:28:07
Denizde ceset bulundu

Güzelcehisar sahilinde sabah saatlerinde lav sütunlarının olduğu bölümdeki yürüyüş yolunda gezen Tolga Kaplan, denizde, kayalıkların yakınında ceset gördü. Kaplan, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, sudan çıkarıldı. Ekipler, üzerinde kıyafet ve sırt çantası olan cesedin Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi. Cesette darp ve yara izine ise rastlanmadı. Denizde boğulduğu düşünülen Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

.

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