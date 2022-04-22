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Denizde cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde aşçılık yapan Fırat Koç'un (38) denizde cesedi bulundu. Koç’un öldürüldükten sonra denize atıldığı üzerinde duruluyor.

24 Dakika Önce
2022-04-22 18:26:01
Denizde cesedi bulundu

Palamutbükü sahilinde, saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın bir noktada erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirlendi. Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı bildirildi. Fırat Koç'un 20 gündür evine gitmediği ortaya çıktı.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koç'un öldürüldükten sonra denize atıldığı üzerinde duruluyor. DHA .

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