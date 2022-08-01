Denizbank çöktü mü? Denizbank mobil neden açılmıyor?

Denizbank müşterileri sosyal medya üzerinden mobil ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapamadıklarını söylüyorlar. Denizbank mobil neden işlem yapılmıyor? Denizbank’ta sorun mu var?

Sosyal medyada paylaşım yapan müşteriler, Denizbank mobil ve internet adresi üzerinden işlem yapamadıklarını belirtiyorlar. Denizbank çöktü mü? Denizbank hacklendi mi? Denizbank neden açılmıyor?

Denizbank tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da müşteriler “Denizbank'ta sorun mu var? Denizbank hata mı veriyor? Denizbank mobil neden işlem yapılmıyor” sorularını soruyorlar.

Denizbank mobil uygulama açılmıyor mu?

Denizbank çöktü mü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da müşteriler Denizbank mobil uygulamasına giremediğini belirterek Denizbank mobil hacklendi mi diye merak ediyorlar.

Denizbank mobil ne zaman açılır?

Sosyal medya adresleri üzerinden yüzlerce paylaşım yapan Denizbank müşterileri sorunun bir an evvel düzeltilmesini talep ediyor. Denizbank tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığı görülüyor. .