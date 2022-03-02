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Deniz Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na 'koruma' eleştirisi! “Beyefendi tam bir kabadayı çıktı'

Güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısına katılan Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun korumalarının üzerine yürüdüğünü anlattı, CHP liderine sert sözlerle yüklendi. 'Cürete bak!” diyen Zeyrek, “Sayın Kılıçdaroğlu hep ‘liyakat’ diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-02 10:32:00
Deniz Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na 'koruma' eleştirisi! “Beyefendi tam bir kabadayı çıktı'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin şimdiye kadar kendisine uyguladığı akreditasyon yasaklarını, çağrıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni imza töreninde ismini paylaşmadığı CHP'li bir danışmana yansıttığını, bunun ardından üzerine yürüdüklerini anlattı.

Zeyrek yazısında o anları şöyle tarif etti:

“Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. ‘Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!” diyen Zeyrek, “Sayın Kılıçdaroğlu hep ‘liyakat' diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı” dedi.

“AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana ‘bu mu liyakat' dedirtiyor” eleştirisi getiren Zeyrek, “Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!” ifadelerini kullandı. .

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