Deniz Poyraz davasında 'silahlı şahış' paniği: ''Solcular nerede? Getirin onları öldüreceğim''

Deniz Poyraz davasının görüldüğü Bayraklı Adliyesi’nde silahlı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Silahlı kişinin 'Solcular nerede? Getirin onları öldüreceğim' dediği öne sürüldü.

17 Haziran 2021'de HDP'nin İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz cinayeti davasının dördüncü duruşması İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülüyor.

Duruşma görülürken adliye binası dışında bir kişinin silahlı olduğunun tespit edilmesi panik yarattı.

Elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı, yaşananlara ilişkin haberinde şu bilgiyi aktardı:

'İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.' .