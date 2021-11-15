Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli

Demokratik Alevi Dernekleri Eş Başkanı Mustafa Karabudak, 38 katliamın gerçekleştirildiği sırada iktidar partisi olan CHP’nin Aleviler’den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Seyit Rıza'nın idam edilişinin 84. yıl dönümünde Türkiye'nin birçok kentinde anma etkinlikleri yapıldı. Bu etkinliklerin biri de Ankara'da gerçekleştirildi.

Tüm Bel-Sen genel merkezinde Demokratik Alevi Birlikleri ve Ankara Dersimliler Derneği'nin öncülüğünde yapılan etkinliğe Demokratik Alevi Dernekleri Başkanı Mustafa Karabudak da katıldı.

Rûdaw Ankara Temsilcisi Şevket Herki'nin sorularını cevaplayan Karabudak, “Her yıl bu etkinlikleri yapıyorsunuz. İdam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarının cenazelerinin defnedildiği yerin bulunmasını istiyorsunuz. Bu amaçla açtığınız bir dava var mı? Devlerin size cevabı ne oldu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Burada amaç acıyı tazelemek değil hafızayı yenilemektedir. 2002 yılından beri baktığımızda seçim dönemlerinde Alevilere yaklaşımda bir hareketlenme başlar. Seçim bittikten sonra aksine saldırılar başlar, evler işaretlenir, cemevleri basılır… Tabii ki bunları dile getiririz, bir cevap bekleriz. Sistemin dönem dönem Alevilere bakışı değişiyor. Ama tabii taleplerimiz Seyit Rıza ve yoldaşlarının mezar yerlerinin açıklanması, tüm Aleviler'den özür dilenmesi, itibarlarının iade edilmesidir. Bizim devletten taleplerimiz bunlardır.”

Karabudak, mahkeme kararlarına rağmen cemevlerinin elektrik faturalarının ödenmediğine dair haberler hakkında da “Elektrik faturası da doğru bir karar değildi. Çünkü resmen Alevileri Diyanete yönlendiriyor. Bizim taleplerimiz bellidir, cemevlerine yasal statü verilmesi. Bunun da demokratik bir anayasa ile yapılması gerekir. Öyle bahşetmeyle olmaz ya da belediyeler, yerel yönetimler üzerinden, devletin bazı Alevi kurumlarıyla temas etmesiyle değil de demokratik bir anayasa ile tüm inanç kurumlarına eşit mesafede yaklaşan bir devlet anlayışı ile olmalı” diye konuştu.

“CHP ŞİMDİ ÇIKIP ÖZÜR DİLEYEBİLİR”

Şimdiye kadar 7 kez Alevi çalıştayları düzenlendiğini ve bunların taleplerini karşılayamadığını ifade eden Mustafa Karabudak şöyle devam etti:

“En başta Koçigiri'den bu yana tüm Alevi katliamları ortaya çıkarılmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Esas suçlular belli olmalıdır. Katliam dosyalar açılmalıdır. Şu anda Madımak hala sürüncemede. Dediğim gibi önce tüm Alevi katliamlarının dosyaları açılmalıdır. Gerçek suçlular ortaya çıkarılmalıdır. O zaman biz samimiyetlerine inanırız. 38 hala devam ediyor. O günden bugüne değişen bir şey yok. Baskılar, zulüm, asimilasyon politikaları hala devam ediyor. Devlet yeni bir anayasayla, ayırt etmeden, bütün toplulukları, tüm ötekileri bir arada tutan, onlara aynı mesafede duran bir çalışma yürütürse… Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğerlerinden ayırmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem iktidardı. CHP şimdi çıkıp özür dileyebilir. Dediğim gibi devlette devamlılık esastır. CHP bizim taleplerimizi dillendirebilir. Bizim yanımızda durursa o zaman biz de farklı olduğunu görürüz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.