Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, “Kemal Bey’in yürüdüğü yol doğru ama yürüme şekli sıkıntılı. ‘Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite’ yalanını hiç araştırmadan sahiplenmesi ve bu yanlışta ısrar etmesi inanılır gibi değil” dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, “Kemal Bey'in yürüdüğü yol doğru ama yürüme şekli sıkıntılı. ‘Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' yalanını hiç araştırmadan sahiplenmesi ve bu yanlışta ısrar etmesi inanılır gibi değil” dedi.

Zafer Şahin'in “Demokrat Amca'nın büyük hatası” başlıklı bugün yayımlanan makalesinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki bölüm şöyle:

Evin mutfağından çekilen videolar, Youtuber buluşmaları derken CHP lideri Kılıçdaroğlu şimdi de Twitter hesabının biyografisine “Gençlerin Demokrat Amcası” sıfatını ekledi.

73 yaşındaki Kemal Bey'in gençlere ulaşma azmini takdir etmemek imkânsız.

Belli ki birileri CHP liderine “2023 seçimlerinde oy kullanacak 64 milyon seçmenin 13 milyonu 1997 ve sonrasında doğanlardan oluşacak. Buradan yürü” demiş.

Öğrendiğim kadarıyla, o birileri Kemal Bey'e şu notu da iletmiş: Kamuoyu araştırmalarına göre gençler sizi inandırıcı bulmuyor. Bu sorunu aşmanız lazım.

Kemal Bey de mesajı almış, var gücüyle açığını kapatmaya çalışıyor.

Yürüdüğü yol doğru ama yürüme şekli sıkıntılı. “Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite” yalanını hiç araştırmadan sahiplenmesi ve bu yanlışta ısrar etmesi inanılır gibi değil.

Gençler acaba bu tip tutarsızlıklar yüzünden kendisini inandırıcı bulmuyor olabilir mi?

Sermaye ırkçılığı ve Katar

Kusursuz bir algı çalışmasına imza attılar.

Yüz binlerce öğrenci ve ailelerine tam da sınav öncesi duygusal bir çöküş yaşattılar.

Gençlerin ülkelerine olan inancına yıkıcı bir darbe indirmek istediler.

Kısmen başarılı da oldular. Sokak Katarlı öğrenci yalanını konuşuyor.

Bu ülkede yaklaşık 200 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü, devletler arasında mütekabiliyet gözetilerek böyle anlaşmalar yapıldığını, bunun o ülkelere çok farklı siyasi, ekonomik ve kültürel avantajlar sağladığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten bu iddiayı servis edenler de gerçeğin ne olduğunu biliyor. Yalanı yayınlayan haber sitesi bir anlamı olmasa da özür metni yayınladı. Yalanı sahiplenen bazı siyasiler, sosyal medya trolleri ise hâlâ geri adım atmıyor.

Onlara değil ama gençlere işin doğrusunu kısaca anlatalım.

1- Milli Savunma Bakanlığı'nın dost ve müttefik ülkelerle askeri sağlık alanındaki iş birliği faaliyetleri Türk dış politikasına uygun olarak yürütülüyor.

2- Katar ile imzalanan protokolün kapsamı dost ve müttefik 11 ülke (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Pakistan, Tunus, Ürdün) ile imzalanan protokollerle aynı içeriğe sahip.

3- Bu protokoller kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını etkilemiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi önce Türk vatandaşları için kendi ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapıyor. Sonra anlaşma yapılan ülkelere mütekabiliyet esasına göre kontenjan veriliyor.

4- Eğitimlerin ücretsiz olduğu iddiası gerçek değil.

Hal böyleyken, nedir bu Katar düşmanlığı derseniz; bunun içerideki adı sermaye ırkçılığıdır.

Dışarıdaki durum ise biraz farklıdır. Katar ve Türkiye'nin tarihin bu döneminde kurduğu siyasi ve ekonomik iş birliği bu iki ülke üzerinde hesapları olan küresel aklı rahatsız etmektedir.

Meselinin özü budur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.