Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bugün itibarıyla ziyarete açıldı. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri de dahil.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.

Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Her gün saat 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, saat 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili tüm gerekli bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.