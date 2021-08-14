DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Putin: Rusya eşi benzeri görülmemiş doğa felaketleri yaşıyor
TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
BAYKAR, Ukrayna'da İHA merkezi kuracak
ABD ile Katar'dan ''Afganistan'' görüşmesi
Konya'da 'soğuk çay' cinayeti
Ataberk Doğan: Büyük tepki gösterdi
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!
Afganistan’da 21 vilayet Taliban’ın eline geçti
'Türkiye’nin lanetlileri'
Lübnan'da benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi
3 yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri
Mahkeme, 6 fuar salonunu CNR'dan geri aldı

TIMETURK / GÜNDEM / Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bugün itibarıyla ziyarete açıldı. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri de dahil.

2 Saat Önce
2021-08-14 16:07:22
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.

Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Adayı ziyaret için biletler, Biletix web sitesinden veya iskelede yer alan satış noktasından temin edilebilecek. Ulaşım ise Kadıköy'de bulunan İDO İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Her gün saat 10.00'da Kadıköy'den kalkan tekne, saat 16.00'da adadan Kadıköy'e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil oluyor. Ada ve ziyaretlerle ilgili tüm gerekli bilgilendirme adanın web sitesinde yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş