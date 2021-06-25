Demokrasi ambalajlı ABD-PKK-FETÖ operasyonu

Gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz gün kurulduğu duyurulan ABD merkezli Türk Demokrasi Projesi derneğinin kurucularına dikkat çekti. Şener’in “Amerika-FETÖ-PKK aynı anda harekete geçiyor” başlıklı yazısından bir bölüm

PKK elebaşı Duran Kalkan, örgütün medyasında yayınlanan söyleşisinde Türkiye içindeki PKK uzantılarına topyekûn saldırı talimatı veriyor, “Bunun için ne yapayım, bilemiyorum, imkânım yok, denmemeli. Herkes bulabilir imkân. Her türlü biçimde mücadele edilebilir. Eylemin büyüğü küçüğü olmaz. Örneğin maddi imkânlarını azaltmak en büyük eylemdir. Türkiye bütçenin bütününü savaşa veriyor, parası olmazsa veremez... Bu kadar silah alıp saldırı yapamaz. O halde demek ki yapılabilecek her şey var, herkes yapabilir de, yeter ki düşünsün, yoğunlaşsın, yapmak istesin” diyor.

Tıpkı 2015 yılındaki çukur-hendek olaylarında olduğu gibi HDP'lileri sokağa çıkmaya çağırıyor.

Bunun için de İzmir HDP'ye yönelik saldırıyı gündeme getiriyor.

PKK bu amaçla 2-3 kişiden oluşan “milis yapılanması”nı harekete geçirdi. İzmir saldırısının ardından toplumsal çatışma ve kaos çıkarmak için Diyarbakır Hani ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

‘MİLİS HÜCRELER' DEVREDE

Bunun dışında Ağrı'da üç saldırı hazırlık aşamasındayken Terörle Mücadele Ekipleri tarafından önlendi. Diyarbakır AKP Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi de, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. İncelemede 19 ayrı noktada 22 kalaşnikof ve 27 tabanca kovanı, 3 kalaşnikof ve 14 tabanca fişeği bulundu.

Dün de terör örgütü PKK'nın Suriye'den Şanlıurfa Birecik'e gönderdiği bir suikastçısı yakalandı. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan PKK'lı terörist S.P. ifadesinde, AKP'li Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine saldırı düzenlemek üzere gönderildiğini itiraf etti. İfadesi üzerine, S.P.'ye yardım eden dokuz kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alınırken, M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

Emniyet Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma ve MİT'in yoğunlaştığı konulardan birisi de PKK'nın bu tür eylemleri. Sınır dışında yerel istihbarat ağını etkili şekilde kullanan MİT, PKK'nın suikastçılarından olan ve birçok saldırının sorumlusu Ulaş Doğan'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

ABD'DE ‘OPERASYONEL' DERNEK

TÜRKİYE'nin yaklaşık 37 yıldır mücadele ettiği PKK terör örgütüne, silah ve maddi destek veren Amerika Birleşik Devletleri bir diğer terör örgütü FETÖ'yü de topraklarında barındırıyor ve işbirliği yapıyor. Dün Türkiye'ye yönelik yeni bir operasyonel faaliyetin haberi gündeme geldi. ABD'nin başkenti Washington'da “Türk Demokrasi Derneği” kurulmuş. Derneğin kurucularını yazınca neden “operasyonel” dediğimi anlayacaksınız. Hakkında FETÖ'den arama kararı bulunan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir. Erdemir'in FETÖ'cülerle içli dışlı olduğunu biliyoruz. Ama hep “demokrasi” ambalajıyla karşımıza çıkar. Trump döneminde Türkiye düşmanlığı ile tanıdığımız Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton. Twitter'dan derneğin kuruluşunu, “Türkiye'de alarma geçme zamanı geldi. Bir zamanlar NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum” diye duyurdu. İsimler arasında ayrıca, ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush da yer alıyor.

BYLOCK KULLANICISI FETÖ'CÜ

Bir diğer kurucu ise FETÖ'cü emniyet amirlerinden firari Süleyman Özeren. MİT tarafından ByLock kullandığı tespit edilmiş, Ankara ve Çorum'da hakkında yakalama kararı var. Emniyet mahrem imamlarından “Garson” kod adlı itirafçının bizzat teşhis ettiği FETÖ üyelerinden. 7 FETÖ üyesi hakkında itiraflarda bulundu. 627 sayılı KHK ile de kamu görevinden çıkarıldı.

Yani Türkiye düşmanları ve vatan hainleri bir araya gelmiş, Türkiye'de demokrasi üzerine araştırma yapacaklar.

Şöyle geri çekilip baktığınızda; bir yandan ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK, diğer yandan ABD'nin koruyup kullandığı FETÖ, bir yandan da Türkiye düşmanları bir araya gelmiş “demokrasi” kelimesinin arkasında bir operasyon çekecekler.

Hayır eskiden böyle şeyleri gizli gizli yaparlardı. Şimdi saklama ihtiyacı da duymuyorlar. Benim asıl merak ettiğim Türkiye içinden kimler bunlarla işbirliğine girecek?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.