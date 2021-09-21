Demirtaş ve Sancar: Kürt sorununun çözümünün adresi Meclis'tir

HDP eski Eş Genel Başkanı Temelli'nin 'Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır' ifadelerini kullanmasıyla başlayan tartışmalara HDP'nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullanmasıyla başlayan tartışmalara HDP'nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da katıldı. Her iki isim, "Kürt sorununun çözümünün adresi Meclis'tir" dedi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Çözümün adresi Meclis'tir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamalarını olumlu bulduklarını söyledi, "Çözümün adresi Meclis'tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamalarını olumlu bulduklarını söyledi, “Çözümün adresi Meclis'tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.

Sancar, “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis'tir, hiçbir aktör gözardı edilemez” dedi.

Kürt sorununda başka aktörlerin de olduğunu söyleyen Sancar, şunları dile getirdi:

Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü yöntem oluşturmak gerçekçi yaklaşım değildir. Esasen Türkiye bu durumu geçmişte deneyimledi, 2009'da, 2013-15 arasında. Bana sorarsanız İmralı'nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı'nın da bu konuda bir rolü olacaktır. Bu rol de geçmişte zaten ayrıca hayata geçirilmiştir."

Temelli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ilişkin ifadeleri üzerine Twitter hesabından paylaştığı ve tartışma yaratan sözlerinin "kişisel görüşü" olduğunu ve "partisini bağlamadığını" belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.