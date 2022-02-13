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Demirtaş'tan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'dayanışma mesajı'

TIMETURK / GÜNDEM / Demirtaş'tan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'dayanışma mesajı'

Demirtaş'tan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'dayanışma mesajı'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) bugün düzenleyeceği halk buluşması için Genel Başkan Erkan Baş'a gönderdiği mesajda, 'Dayanışma dileklerimle tüm dostlara, TİP'li yoldaşlara içten sevgilerimi, başarı dileklerimi iletiyorum' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-13 13:22:46
Demirtaş'tan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'dayanışma mesajı'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın etkinlik için gönderdiği mesajı Twitter hesabından paylaştı.

Demirtaş, mesajında halk buluşmasına katılabilmeyi çok istediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşım, 13 Şubat (bugün) 2022'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiniz dayanışma etkinliğine katılabilmeyi çok isterdim. Ancak binlerce emekçinin o gün orada olacağını biliyorum ve dayanışma dileklerim ile tüm dostlara, TİP'li yoldaşlara içten selam, sevgilerimi, başarı dileklerimi iletiyorum. Özgür yarınlarda görüşebilmek dileğiyle dostlukla..."

Erkan Baş ise Demirtaş'ın mesajını şu sözlerle paylaştı:

"Sevgili Selahattin Demirtaş'ın Edirne'den Haliç'e ilettiği sıcak selamı ve başarı dilekleri hepimizi çok mutlu etti. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu karanlık döneme birlikte son verecek, özgür yarınlara birlikte yürüyeceğiz. En yakın zamanda buluşmak üzere!"

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TİP, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde bugün düzenleyeceği halk buluşmasıyla kongre kararlarını ve yeni dönem için yol haritasını açıklayacak.

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