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Demirtaş’tan patlama açıklaması

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklamalarda bulundu.

1 Saat Önce
2022-11-13 23:00:53
Demirtaş’tan patlama açıklaması

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, patlamaya ilişkin; "Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz.

İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. .

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