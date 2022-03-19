DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Balkondan ateş açarak komşularını vuran “hanım ağa” sosyal medya fenomeni çıktı
Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?
Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor
Ayhan Bilgen 'Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza yüzünden otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Tuba Kavak: “Doğayı ve Hayvanları Seven İnsanlardan Korkmayın!”
Halk TV'de sular durulmuyor! Gazeteci Kahveci de ayrıldı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında!
Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu | Bolu Dağı Tüneli kaza videosu
Aziz 18. bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz'in yeni bölümünde neler oldu?
Ukrayna direniyor! 'Putin'in 'B Planı' da başarısız oldu'
Doktoru darp etmekle suçlanan uzman çavuş hakkında son dakika gelişmesi
Yunus Dönertaş kimdir? Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü?
'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş öldü mü? I Yunus Dönertaş kimdir?

TIMETURK / GÜNDEM / Demirtaş'tan 'Nevruz kutlaması' çağrısı

Demirtaş'tan 'Nevruz kutlaması' çağrısı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Nevruz Bayramı kutlaması için çağrıda bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-19 14:09:49
Demirtaş'tan 'Nevruz kutlaması' çağrısı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da yapılacak Nevruz Bayramı kutlamaları için çağrıda bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Nevruz'un barış ve özgürlüklere vesile olmasını diledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, şu açıklamalarda bulundu: "Newroz'u şimdiden kutluyorum. Barışa ve özgürlüklere vesile olmasını diliyorum. 20 Mart Pazar günü 11:00'de Yenikapı Meydanı'nda, büyük Newroz kutlamasında buluşalım. #HaydiNewroza Nasıl olsa sesiniz Edirne'ye kadar ulaşıyor. Newroza we pîroz be! Newroza şima pîroz bo!"

Ekran Resmi 2022-03-19 14.09.35 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş