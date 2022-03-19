Demirtaş'tan 'Nevruz kutlaması' çağrısı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Nevruz Bayramı kutlaması için çağrıda bulundu.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın İstanbul'da yapılacak Nevruz Bayramı kutlamaları için çağrıda bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Nevruz'un barış ve özgürlüklere vesile olmasını diledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, şu açıklamalarda bulundu: "Newroz'u şimdiden kutluyorum. Barışa ve özgürlüklere vesile olmasını diliyorum. 20 Mart Pazar günü 11:00'de Yenikapı Meydanı'nda, büyük Newroz kutlamasında buluşalım. #HaydiNewroza Nasıl olsa sesiniz Edirne'ye kadar ulaşıyor. Newroza we pîroz be! Newroza şima pîroz bo!"

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