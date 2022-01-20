Demirtaş'tan Erdoğan'a 'İmralı' çağrısı

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek' sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, 'O halde tecridi kaldırın, Öcalan avukatları ve ailesiyle düzenli olarak görüşsün, ne söyleyeceğini hep birlikte öğrenelim' dedi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" sözlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “O halde tecridi kaldırın, Öcalan konuşsun” dedi.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Yeni Yaşam gazetesinin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Erdoğan'ın algı yaratma girişiminde olduğunu belirtti ve “Erdoğan'ın çözüm sürecindeki tutumu ve bizimle birlikte tüm Kürt dinamiklerine yönelik pratiğine bakıldığında bu açıklamanın iyi niyetli olmadığı görülecektir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Erdoğan'ın bir diğer amacının da Kürtler arasında kafa karışıklığı yaratmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu da yanlıştır ve herhangi bir karşılığı yoktur. Bugüne kadarki tüm barış ve çözüm girişimlerini destekledik, çabaların başarıya ulaşması için uğraştık. Bu konuda bir tereddüdümüz yok. Ben demokratik siyasi alanda uzun süre görev almış bir siyasetçiyim, başka da bir rolüm, bir misyonum yoktur. Dolayısıyla bu türden saçma söylemlerin bizim siyaset dünyamızda hiçbir karşılığı yoktur. Kimse de bu tür sözlere itibar etmemeli, bu tür sözleri ciddiye almamalıdır.

Erdoğan'ın bu sözleriyle ilgili asıl sorulması gereken şey şudur: Yıllardır tecritte tuttuğunuz Sayın Öcalan'ın ne dediğini nereden biliyorsunuz? O halde tecridi kaldırın, Öcalan avukatları ve ailesiyle düzenli olarak görüşsün, ne söyleyeceğini hep birlikte öğrenelim. Hem ağır bir tecrit uygulamak hem de Öcalan adına Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmak ahlaki bir tutum değildir."

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