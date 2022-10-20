Demirtaş'ın ''kimyasal silah'' iddiasına AK Parti'den ilk yanıt!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) PKK'ya karşı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlara sert tepki gösterdi.

Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

DEMİRTAŞ KİMYASAL SİLAH İDDİASINDA BULUNMUŞTU!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından kimyasal silah konusunda açıklamalarda bulunmuştu:

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1- Sosyal medyada PKK'lilere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar.

Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir. Bunun koşulları sağlanmalıdır.

2- Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır.

Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan AKP-MHP iktidarı olur.

3- Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur.

Böyle bir suç işleyenler, bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir." .