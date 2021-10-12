Demirtaş’ı öven Livaneli’ye Nedim Şener’den tepki

CHP eski milletvekillerinden Zülfü Livaneli, halen tutuklu yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş tarafından kendisine gönderilen imzalı kitabı sosyal medya hesabından paylaştı

Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden kendisine gönderilen kitap için, ‘Edebiyatımızın usta kalemlerinden' diyen Livaneli, Demirtaş'ın mesajını da paylaşarak teşekkür etti.

Demirtaş hakkında “Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş'ın son romanını zevkle okuyorum. Teşekkürlerimle...” ifadesini kullanan Livaneli'ye sosyal medyadan yoğun tepki gelirken, destek mesajı atanlar da oldu.

“Yürek doluş selamla, sevgiyle, dostlukla”

Demirtaş'ın imza ile birlikte kendisine ilettiği “Yürek doluş selamla, sevgiyle, dostlukla” mesajı da paylaşan Livaneli, bir başka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zor koşullarda, uzun sürelerde verdiği, insancıllık ortak temalı, 4 eserini de okumanızı öneriyorum. Giderek gelişen bir dil ve derinleşen konular.”

Nedim Şener'den videolu tepki

Livaneli'nin Demirtaş paylaşımı üzerine Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener tepkilerini dile getirerek Demirtaş'a ait PKK elebaşı Öcalan hakkında kullandığı ifadeleri paylaştı. Şener, “Demirtaş'ı gerçekten edebiyat ustası zannedenler olur belki, bir katkımız olsun; Demirtaş budur, Livaneligiller ne derse desin” şeklinde tepkisini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.