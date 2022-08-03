Demet Akalın garson ve içecek açıklaması | Demet Akalın garsonun başından içecek mi döktü? Demet Akalın neden gündem oldu?

Demet Akalın garson ve içecek açıklaması | Twitter gündemine oturan Demet Akalın, bugün televizyon programından ve Instagram hesabından açıklama yaptı. Peki ama Demet Akalın neden gündem oldu? Demet Akalın garsonun başından içecek mi döktü? İşte Demet Akalın'ın açıklaması....

Twitter gündemine oturan Demet Akalın, bugün televizyon programından ve Instagram hesabından açıklama yaptı. Peki ama Demet Akalın neden gündem oldu? Demet Akalın garsonun başından içecek mi döktü? İşte Demet Akalın'ın açıklaması....

Demet Akalın garson ve içecek açıklaması

Demet Akalın konuyla ilgili; "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. Ben paraları diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. Ayrıca 10 senedir dökülüyor bu şekilde, şimdi mi battı birilerine?" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Akalın, Formula 1 geleneğinden bir fotoğraf paylaşarak "ilk sahnede ödeşicez." paylaşımını yaptı.

Demet Akalın garsonun başından içecek mi döktü?

Demet Akalın sahne aldığı bir mekanda, beğenmediği içeceği garsonun başından döktü. Olay kısa sürede büyüdü ve Akalın yorumlarla adeta linçlendi. Şarkıcının yaptığı hareketin uygun olmadığı tartışıldı.

Demet Akalın neden gündem oldu?

Sosyal medyada Demet Akalın'ın beğenmediği içeceği garsonun başından döktüğü görüntüler olay oldu. Özellikle Twitter'da açılan etiketlerle Demet Akalın adta linçlendi.

Akalın için; "görgüsüz" ve "bunun gibileri şakşaklayanlar utansın asıl" gibi yorumlar yapıldı. .