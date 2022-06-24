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Define arayışı ölüm getirdi

İzmir'in Kemelpaşa ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Murat Y. (48), 10 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-06-24 01:03:12
Define arayışı ölüm getirdi

Olay, dün gece saatlerinde Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sarp arazide define aramak için Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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Jandarma ekipleri Murat Y.'yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu.

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Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Y.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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