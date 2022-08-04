DDK Başkanı Arıncı’dan KPSS açıklaması

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, 'Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.