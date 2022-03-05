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'Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü'

Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için, 'Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-05 08:54:31
'Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che’ye dönüştü'

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında dünya ve Türk basınında ilginç değerlendirmeler yapılıyor.

Rusya basınında ise Zelenskiy'nin ülkesini terk edip bir Avrupa ülkesine kaçtığını iddia ederken, Zelenskiy ise,Kievde'n ayrıldığı iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi: "Burdayım, Kievde'yim. Kimse bir yere kaçmadı "

Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında Zelenski hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

- Batı'nın kuklası deniliyordu. Adam resmen Batı'yı kendisine kukla yaptı.

- Putin küçümsüyordu. Adam resmen Putin'e masaları yumruklatıyor.

*

- Dayanamaz, kaçar gider diyordum. Adam resmen Che'ye dönüştü. .

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