Davutoğlu: Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesi ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesi ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasına yönelik açıklama ve tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sonra bir paylaşım da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Sait Erdal Dinçer'in TÜİK başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptığı açıklamada, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek" uyarısında bulunmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasıyla ilgili olarak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülke de ancak bu kadar olur. Adalet Bakanı değişiyor, enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor, sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor." demişti.

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