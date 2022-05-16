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TIMETURK / GÜNDEM / 'Davutoğlu'nun uzattığı el Babacan tarafından ısrarla havada bırakılıyor'

'Davutoğlu'nun uzattığı el Babacan tarafından ısrarla havada bırakılıyor'

Karar yazarı Albayrak, altılı masada mutabakata varılan konuların üçüncü bir ittifak kurulmasına engel teşkil etmeyeceği görüşünü dile getirdi. 'Davutoğlu'nun uzattığı elin Babacan tarafından ısrarla havada bırakılması anlaşılır şey değil' dedi.

4 Saat Önce
2022-05-16 08:32:45
'Davutoğlu'nun uzattığı el Babacan tarafından ısrarla havada bırakılıyor'

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, 'AK Parti'deki yozlaşmayı hazmedemeyen ve AK Parti'nin kuruluş ilkelerini ihya edecek yeni bir siyasi hareketin başlatılması umutla bekleyen geniş bir kitlenin, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın iki ayrı parti kuracağını anlayınca hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.

Bu kişilerin o gün bugündür bu ayrışma yüzünden seçim barajına takılabilecekleri ve onlara verilen oyların boşa gidebileceği endişesiyle “Bari partileriniz mevcut ittifaklardan ayrı bir ittifak kursun” dediğini ileri süren Albayrak, şöyle devam etti:

'NASIL OLDU BU?'

"(...) Madem altılı masaya oturduktan sonra DEVA Partisi artık tek başına DEVA Partisi değil ve DEVA Partisi'nin organları buna tek başına karar veremez, öyleyse seçimlerde nasıl bir yöntemin izleneceğine dair o masada henüz mutabakata varılmamışken 'Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır' demek de olacak şey değildi; nasıl oldu bu?

Ve DEVA Partisi'nde 'toplumun çok değişik kesimlerinden isimler varsa' Gelecek Partisi'nde de var; buna 'yepyeni bir siyasi kültür' denecekse o kültür Gelecek Partisi'nin de kültürü değil mi?

'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK'IN KURULMASINA NİYE MANİ TEŞKİL ETSİN?'

Ve altılı masada güçlendirilmiş parlamenter sistem yahut siyasi şeffaflık yasası gibi konularda varılan mutabakat, 'üçüncü ittifak'ın kurulmasına niye mâni teşkil etsin ki?

'UZATTIĞI EL ISRARLA HAVADA BIRAKILIYOR'

Millet İttifakı'nde yer alan ve belki de oradaki halinden memnun olup bu halin ötesine geçmeye heves etmeyen Saadet Partisi bir yana; Millet İttifakı'nda -henüz- yer almayan ve yer alacaklarına söz vermiş de olmayan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oy potansiyelleri siyasette ve belki devlet yönetiminde yeni bir çığır açmaya yetebilecekken, Davutoğlu'nun uzattığı elin Babacan ve arkadaşları tarafından -altılı masanın hatırına ve o büyük oy potansiyellerinin hebası pahasına- ısrarla havada bırakılması anlaşılır şey değil.

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