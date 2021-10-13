Davutoğlu'ndan 'suikast' açıklaması: Dostça uyarılar alıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'siyasi suikast' iddiaları hakkında yaptığı açıklamada, 'Ben de dostça uyarılar alıyorum. Önce iktidar özenli olmalı' dedi.

Siyasette 'suikast' polemiğine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Ben de dostça uyarılar alıyorum. Önce iktidar özenli olmalı." dedi.

Halk TV'de açıklamalar yapan Davutoğlu, "Bazı şeyler vardır ki bazı konular çok sık gündeme gelmeye başlamışsa, olmamış olsa bile öyle bir korku iklimi oluşur ki o olmuş gibi bir siyaset psikolojisi ortaya çıkar. Bu konularda konuşurken hepimizin çok dikkatli, çok özenli olması lazım. Ama dikkat ve özen önce iktidara düşer. İktidardakiler özenli ve dikkatli bir dil kullanmazlarsa, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin zihinlerinde bir planın altyapısı zemini oluşur. Sayın Erdoğan'ın, sayın Akşener için 'başınıza bakalım daha neler gelecek' gibi ifadeler kullanması ülkedeki iklimi bozar" dedi.

'ŞU ANDA DA DOSTÇA UYARILAR GELİYOR'

"Türkiye'de artık 'faili meçhul dönemi yok' diyor iktidarın sözcüsü. Doğru, çok güzel. Peki, faili malum olanlara ne ceza verdiniz? Selçuk Özdağ'a saldıranlara ne yaptınız? Bunlar cesaretlendirir bazılarını. Bütün siyasiler şunu demeli, 'herhangi birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış' demektir" diyen Gelecek Partisi lideri şöyle devam etti: "Bana da geliyor gittiğim bir çok yerde 'aman efendim dikkat edin' değişik kanallardan geliyor. Şu anda da dostça uyarılar geliyor. Bir iki kere koruma amirlerime 'aman dikkatli olun sayın Başbakanla ilgili bazı şeyler geliyor' diye. Bu bir kahramanlık meselesi değil. Hepimizin teyakkuz halinde olması gerekiyor. Bizim topraklarımızda yaşayan siyasi liderlerin mücadeleye hazır ama tedbirli olmak lazım, korkarak yol alınmaz, demokrasi cesaretle konuşanların olduğu yerde yeşerir. Endişe duyduğum otoriterliğin anayasal statü bulması."

'ERDOĞAN KİTLELERE KORKU SALMAYA ÇALIŞIYOR'

Davutoğlu şöyle devam etti: "Erdoğan'ın 28 Şubat'ı gündeme getirerek yolsuzlukların üstünü örmeye çalışıyor Erdoğan benden sonrası tufan diyerek kitlelere korku salmaya çalışıyor."

İktidarın dış politika ile ilgili icraatlarını da değerlendiren Davutoğlu, "Eğer Suriye'de işler iyi gitmiyorsa, Suriye'de sorun varsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi'de oturduğu masada bir şeyleri kaybetmiş demektir Suriye rejimi, Putin'in yeşil ışığı olmadan hiçbir harekette bulunamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "siyasilere yönelik saldırılar olabileceği" şeklinde duyumları olduğu yönündeki açıklamaları yeni bir polemik başlatmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu konunun konuşulmasını çok doğru bulmadığını belirtirken iktidar kanadından bu açıklamalara tepki geldi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, "Ben İçişleri Bakanıyım böyle bir istihbarat yok. Bunlar FETÖ taktikleri" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.