Davutoğlu’ndan Merkez Bankası'ndaki görevden almalara tepki

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Merkez Bankası’ndaki görevden almalara tepki göstererek, “Yeter artık, milletin geleceğini karartmayın” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarına tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "Beş ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkan yardımcısını değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz ?

Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek ?

Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.