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Davutoğlu’ndan Lütfi Elvan paylaşımı: 'Bunun adı kurumsal çöküştür'
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TIMETURK / GÜNDEM / Davutoğlu’ndan Lütfi Elvan paylaşımı: 'Bunun adı kurumsal çöküştür'

Davutoğlu’ndan Lütfi Elvan paylaşımı: 'Bunun adı kurumsal çöküştür'

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasını değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine işaret etti. Davutoğlu, 3 yılda 3 Maliye Bakanının değiştiğini belirterek, 'Bunun adı kurumsal çöküştür!' dedi.

56 Dakika Önce
2021-12-02 15:04:37
Davutoğlu’ndan Lütfi Elvan paylaşımı: 'Bunun adı kurumsal çöküştür'

Geçen yıl 10 Kasım'da Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, bir yıl sonra bu görevini bıraktı. Çarşamba gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin Maliye Bakanlığı'na getirildiği duyuruldu.

'BUNUN ADI KURUMSAL ÇÖKÜŞTÜR!' Türk Telekom Reklamı

Bakanlıktaki koltuk değişimi siyaset gündemini hareketlendirirken Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine vurgu yaparak iktidarı eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"1998'den 2018'e kadar, 20 yılda Türkiye toplam 5 Maliye Bakanı gördü. Maşallah 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri 3 yılda 3 Maliye Bakanı gördük! Bunun adı kurumsal çöküştür!"

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Nureddin Nebati Maliye Bakanlığına atanması üzerine sosyal medyada şu paylaşımı yapmıştı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah."

Öte yandan Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı olarak geçen hafta yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da Erdoğan'ın düşük faiz politikasını övmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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