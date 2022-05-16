Davutoğlu'ndan Kürtçe müzik yasağına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak Aynur Doğan'ın konserinin AK Partili belediye tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin AK Partili'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine, "Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 20 Mayıs'ta yapılacak olan sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Kocaeli Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Davutoğlu, Derince Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı iptal duyurusu açıklamasını alıntıladı, şu açıklamayı yaptı:

"Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir."

İPTALA TEPKİLER VE BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Kocaeli'nin Derince Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta ilçede vereceği konseri iptal etmişti. Belediyenin konseri iptal ettiğini duyurması üzerine sosyal medya kullanıcıları, sanatçılar, yazarlar, siyasetçiler olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine Derince Belediyesi bir duyuru daha yaptı. AK Partili Derince Belediyesi tepkiler üzerine 'gerekçe' açıklayarak izinlerin alınmayarak, resmi işlerin yapılmadığını ileri sürdü.

Derince Belediyesi'nin yaptığı ilk paylaşımda "DUYURU! İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” dedi.

İptali sosyal medya hesabının ana sayfasından duyuran belediye, 'gerekçe' sunduğu açıklamasını ise tepki gösteren Twitter kullanıcılarını etiketleyerek yaptı: "ÖNEMLİ DUYURU Bugün iptal edildiği açıklanan konser organizasyonu, etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir."

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