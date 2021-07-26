Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Tunus' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in hükûmeti görevden alması ve parlamentonun yetkilerini dondurmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, 'Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus’a hemen bugün bir heyet gönderilmeli' çağrısını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in hükûmeti görevden alması ve parlamentonun yetkilerini dondurmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da, "Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus'a hemen bugün bir heyet gönderilmeli" çağrısını yaptı.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Arap Baharı sonrası demokrasiye geçiş tecrübesinin barışçıl bir şekilde sürmekte olduğu tek ülke olan Tunus'ta Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini en şiddetli şekilde kınıyorum. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum: Bölgemizde yeni bir istikrarsızlık kaynağı olan bu gelişme karşısında ortak bir açıklama ile Tunus'ta demokrasiye destek vermeliyiz. Darbe kim tarafından hangi gerekçeyle ve nerede yapılırsa yapılsın lanetlenmelidir." düşüncesini dile getirdi.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum: TBMM acilen Tunus Meclisine ve tutuklu milletvekillerine destek açıklamasında bulunmalı ve demokrasi dışı bu tutumu kınamalıdır. Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus'a hemen bugün bir heyet gönderilmeli. Tunus'un komşuları Libya ve Cezayir'in liderleri ile acilen görüşülerek gerilimin bölgesel bir krize dönüşmesine engel olunmalı. Tunus'a komşu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, sürece olumlu katkıda bulunabilecek ülke liderleri ile istişarelerde bulunulmalıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.