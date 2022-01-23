Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Sezen Aksu tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı Sezen Aksu’ya yönelik “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. Dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” sözlerine tepki gösterdi.

Şarkıcı Sezen Aksu'nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili sözleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “O dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın kullandığı sözlere bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'ın sözlerinin dini değerleri zayıflattığını söyleyen Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından “dil kopartmak” ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır” ifadelerini kullandı.

EGEMEN BAĞIŞ'A GÖNDERME

Davutoğlu yaptığı paylaşımda, 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları sırasında ortaya atılan ses kayıtlarında Bakara Suresi ile dalga geçtiği sözleri gündem olan ancak daha sonra kendisi tarafından inkar edilen dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a da üstü kapalı gönderme yaptı.

Davutoğlu'nun konuya dair paylaşımı şu şekilde:

“Kur'an sureleri ile dalga geçenleri büyükelçi atayıp, Şeytan Ayetleri'ni basmaya kalkanlarla siyasi ortaklık yapıp sonra da dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir.”

Egemen Bağış daha sonra Prag Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

“SEZEN AKSU AÇIKLAMA YAPACAKTIR”

Davutoğlu Sezen Aksu ile ilgili yaptığı son paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu'nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum.” .