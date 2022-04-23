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TIMETURK / GÜNDEM / Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Meydan okuyorum' paylaşımı

Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Meydan okuyorum' paylaşımı

Twitter hesabından 'Meydan okuyorum' diyerek video paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli' dedi.

38 Dakika Önce
2022-04-23 14:13:04
Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Meydan okuyorum' paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından 'Meydan okuyorum' notuyla video paylaştı. Davutoğu, videoda, "Ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Büyük bir yangın var. Büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli."

"BÜTÜN TEŞKİLAT MENSUPLARINA SESLENİYORUM"

"Vicdan sahibi bütün milletvekillerine, bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Milletin ızdırabını, çilesini görün ve milletten aldığını destekle geldiğiniz yerlerde milletin hukukunu koruyun."

Ekran Resmi 2022-04-23 14.11.25 .

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