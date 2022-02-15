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Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum
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TIMETURK / GÜNDEM / Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum

Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘millet ittifakı’nın isminin değiştirilmesini istediği haberlerine ilişkin “Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım” dedi.

2 Saat Önce
2022-02-15 12:30:46
Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Davutoğlu, ‘Türkiye ittifakı' isminin, geçen ağustos ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini söyledi.

Gelecek Partisi lideri şunları kaydetti:

“Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum… Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. ‘İleri aşamalarda konuşalım' denildi.

Davutoğlu, 'Türkiye İttifakı' ismini benimsediğini belirterek şöyle dedi:

"İki tarafta yüzde 30-35'lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar."

'ALTILI MASAYI SABOTE EDEN YORUMLAR OLDU'

Ahlatlıbel'de bir siyasi talebinin olmadığına dikkat çeken Davutoğlu, şu şekilde devam etti:

"Beni üzen şu: Sol ve liberal çevreler sanki CHP tek başına kolay bir başarı kazanacak da eski AK Partili olan bizlerle paylaşmak gerekmiyormuş gibi altılı masayı sabote eden yorumlar oldu. Halbuki Kemal Bey büyük bir olgunluk gösterdi. Hatta bana haber gönderdi: 'Resimde nerede olmayı düşünürsünüz?' Dedim ki 'Nereyi isterseniz koyun. En kenarda kalayım, önemli değil.' Akit, Türkiye, Hürriyet yapsa anlarım da... Eşit milletvekilliği istemişim. Cumhuriyet yazıyor bunu. Ya akıl var, izan var. Şimdi konuşulacak konu mu? Akılsız bir adam mıyım, bunları talep edecek? Bunlar ortamı zehirliyor." .

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