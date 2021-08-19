Davutoğlu: Ali Babacan'ın açıklamalarını hayretle izledim

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Babacan'ın kendisine yönelik olarak söylediği Suriye meselesinin Bakanlar Kurulu'nda hiçbir zaman gündeme gelmediği ifadelerine cevap verdi. Davutoğlu, 'Babacan'ın Suriye konulu açıklamalarını hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledim' dedi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın kendisine yönelik olarak söylediği Suriye meselesinin Bakanlar Kurulu'nda hiçbir zaman gündeme gelmediği ifadelerine cevap verdi.

Düzensiz göçmen sorunu, ülkemiz gündemindeki en önemli madde olarak yerini koruyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz hafta Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlamış ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak Suriye meselesinin Bakanlar Kurulu'nda hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etmişti.

'HAYRETLE VE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM'

Dün akşam Fatih Altaylı'nın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Babacan'ın bu sözlerine yanıt verdi. O açıklamayı hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izlediğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"O açıklamaları hayretle, şaşkınlıkla ve üzüntüyle izledim. Çünkü Suriye ve Irak konusu her MGK'nın daimi konusudur. Bütün Bakanlar Kurulu toplantılarında da değişmeyen gündem maddelerinden biri dış politikadadır. Benim bakanlık yaptığım dönemde de Ali Bey'in bakanlık yaptığı dönemde de sonraki dönemlerde de mutlaka Dışişleri Bakanı bilgi verir. Bunlar stratejik konulardır."

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz hafta Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlamış ve Ahmet Davutoğlu‘na yönelik olarak Suriye sıkıntısının Bakanlar Kurulu'nda hiçbir vakit gündeme gelmediğini savunmuştu.

DEVA Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Erhan Erol ise, geçen hafta yaptığı konuşmada göçmenlerin sorumlusu olarak eski Başbakan ve Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu göstermişti.

Erol şu ifadeleri kullandı:

“Sağolsun Ahmet Hoca, bir bağırıp çağırmaya başladı. Daha evvel Cuma namazını Şam'da Emevi Camisi'nde kılacağız dedi. Başımıza öyle işler açtı ki... Bu memleketteki 6 milyon mültecinin, sığınmacının sebebi odur. Sanki memlekette cami yok. Şam'da Cuma'ya gideceğiz."

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Erol'a verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Dakika bir gol bir Sn. Erhan Erol... Google'layarak “Emevi Camii sözünün Ahmet Davutoğlu'na ait olmadığını” iki saniyede öğrenebilirdiniz. Genç bir danışman ile çalışmanızı tavsiye ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.