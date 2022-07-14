Datça'daki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
2022-07-14 12:36:08
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve 19 saatten fazla devam eden yangın söndürüldü.
Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Can kaybının olmadığını belirten Kirişçi, " 4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor" dedi.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.
Bakan Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirmişti.
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