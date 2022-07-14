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TIMETURK / GÜNDEM / Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-07-14 12:36:08
Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve 19 saatten fazla devam eden yangın söndürüldü.

Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Can kaybının olmadığını belirten Kirişçi, " 4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor" dedi.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.

Bakan Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirmişti.

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