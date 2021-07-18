'Darbe manyağı akademik maganda'

Uluslararası ilişkiler uzmanı Bercan Tutar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan yazılarıyla tanınan ABD’li akademisyen Michael Rubin hakkındaki yazısında ‘Darbe manyağı’ ifadesini kullandı

Darbe manyağı bir akademik maganda

15 Temmuz destanından sonra Batı'ya karşı daha bağımsız ve yerli bir siyaset izleyen Türkiye'nin özellikle Asya açılımı kapsamında Rusya, Çin ve İran ile geliştirdiği ilişkiler yanında Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'da yaptığı destansı hamleler küresel statükoyu derinden sarsıyor. Şimdi de gözler Kıbrıs'taki yeni hamlelerde.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel ezberleri bozan bu tarihi adımları nedeniyle emperyal merkezdeki elitleri hafakanlar basıyor. Gün yok ki bunlardan birinin Batılı bir medya organı ve düşünce kuruluşundaki hezeyanlarına denk gelmeyelim.

Yeni Türkiye'ye düşmanlıkta sınır tanımayan bu kesimlerin başında ise küreselcilerin kullanışlı aptalları konumundaki neo-conlar geliyor.

Yahudi lobisi, kartel medyası ve uluslararası finans çevreleri yanında 'derin Amerika'nın kadim ideolojisi siyonist-evanjelizmi de arkalarına alan neo-conlar'ın 'teröre karşı savaş' stratejisiyle başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasını ABD ve İsrail'in çıkarlarına göre yeniden dizayn etme projeleri hezimete uğradı.

ABD'de FETÖ benzeri bir mantıkla her kuruma sızan Yahudi kökenlilerin liderlik ettiği neo-conlar, bu yenilginin sorumlusu olarak ise Sayın Erdoğan'ı görüyor.

Bütün planları çöken neoconların son kozu 15 Temmuz işgal ve darbe girişimiydi. Bu hain teşebbüs de Türk milletinin çelikten iradesi karşısında tuzla buz oldu.

Ve geldiğimiz aşamada Türkiye'yi düşman müttefik ilan eden ABD, şimdi strateji değiştiriyor. Seçim kampanyasında neo-conların ağzıyla konuşan ve "Erdoğan'ı devirme" sözü veren Joe Biden, ABD Başkanı olduktan sonra Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya mecbur kaldı.

14 Haziran'da Brüksel'deki Erdoğan- Biden görüşmesi, bir bakıma bu yeni reel-politikanın ilanıydı.

Biden'ın geri adım atması en çok da neo-con çevreleri küplere bindirdi.

Örneğin 15 Temmuz darbe girişimini, Newsweek dergisine yazdığı 24 Mart 2016 tarihli "Türkiye'de Erdoğan'a darbe olacak mı?" başlıklı bir yazı ile aylar öncesinden 'muştulayan' neoconlardan Michael Rubin, Biden'ın Türkiye ile yeni sayfa açma mecburiyetine her platformda ateş püskürüyor.

Darbe manyağı Rubin, The National Interest dergisinde çıkan 12 Temmuz 2021 tarihli "Türkiye'yi Rusya ve İran'a karşı bir siper ve istihkam duvarı olarak kullanmak bir hüsnükuruntudur" başlıklı yazısında Biden yönetimini topa tutmuş.

ABD'deki "Erdoğan'sız Türkiye" projesini savunan kanadın akıl hocalarından ve en fanatik sözcülerinden olan Rubin yazısında, "Yirmi yıllık Erdoğanizmin Türk toplumunu dönüştürmediğini sanmak yirmi yıllık Humeyni iktidarının İran'ı değiştirmediğine inanmaktır. Bu iki yaklaşım da aptal bir yanılsamadır" demiş.

Güvendiği dağlara kar yağan Rubin'in maruz kaldığı travma her satırına yansımış.

ABD'nin en saygın akademik kurumlarında görev almasına rağmen Rubin'in üslubu sokak magandalarını aratmıyor.

Buna şaşırmamak lazım.

Zira akademik maganda Rubin daha önce de sokak ağzıyla birçok makale kaleme almıştı. 2017'de ABD'nin Türkiye'yi Panama gibi işgal edip Erdoğan'ın iktidarına son vermesini istemişti.

2018'deki makalesinde de "Türkiye artık rakip ve potansiyel düşman" diye yazmıştı.

Rubin hayli öfkeli ve oldukça da umutsuz. Bu kez bir çıkış göremiyor. Çünkü yeni dünyanın paradigması ve bu yeni dünyanın en güçlü burçlarından olan Türkiye karşısında Biden'ın bile alttan almak zorunda kalması darbeci Rubin'in kimyasını altüst etmiş.

Yazısında bol keseden ABD adına ahkâm kesiyor, akıl veriyor.

İsrail yanlısı neo-conların sığ anlayışını ABD'ye giydirmeye çalışmış.

Oysa köprünün altından çok sular aktı. Geçti o devirler.

Eskiler boşuna 'dünya devran devrandır' dememişler.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.