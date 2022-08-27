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Çürümeye başlayan ceset için 6 saatlik operasyon

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3-4 gün önce öldüğü tahmin edilen Şakir Kurt'un (69) bozulmaya başlayan cesedi, özel kıyafetler giyen 10 kişilik ekibin 6 saat süren çabalarıyla binanın 4'üncü katından indirildi.

18 Saat Önce
2022-08-27 10:51:08
Çürümeye başlayan ceset için 6 saatlik operasyon

Olay, Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında yalnız yaşadığı belirtilen Şakir Kurt'tan haber alamayan yakınları, adrese geldi. Eve giren yakınları, Kurt'un öldüğünü fark etti. İhbarla adrese, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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Olay, Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 4'üncü katında yalnız yaşadığı belirtilen Şakir Kurt'tan haber alamayan yakınları, adrese geldi. Eve giren yakınları, Kurt'un öldüğünü fark etti. İhbarla adrese, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ölümü şüpheli bulunan ve kısmen çürümeye başladığı belirlenen Kurt'un cesedinin bozulmadan binadan indirilmesi için AFAD'dan destek istendi. 3-4 gün önce öldüğü tahmin edilen Kurt'un cenazesinin, bozulmadan indirilmesi için titiz bir çalışma yürütüldü. Özel kıyafetler giyen 10 kişi, cenazeyi binanın 4'üncü katından 6 saat süren çalışmanın ardından indirerek ambulansa koydu. Kurt'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. DHA .

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