Cüneyt Özdemir: Muhalefet gümbür gümbür 1994 seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının büyük bir hata olacağını savunan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul Yerel Seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Dün gerçekleşen İstanbul mitingiyle Kılıçdaroğlu'nun "Aday benim" mesajı verdiği iddia edilirken, Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı" diyen Özdemir, yanlış aday ısrarı nedeniyle Erdoğan ikinci turda seçimleri kazanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Muhalif arkadaşların kibarlıklarından ya da çekindiklerinden söyleyemediklerini ben söyleyeyim; Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul Yerel Seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor. Üstelik aynı hataları birebir yaparak.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ISRARI ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI"

Küçük hesaplar, kişisel kaygılar, 'ben'cillikler, organize olamamalar, yanlış adaylar ile seçime girmekte ısrar etmeler..

94 İstanbul seçimleri neredeyse Erdoğan'a armağan edilmişti. Şu anda da yapılan farksız değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı.

"İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK"

Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkartıldığında en az %10- %15 farkla alınabilecek bir seçim yanlış aday ısrarı nedeniyle ikinci turda bir kaç puanla Erdoğan'a yine yeniden hediye edilecek gibi gözüküyor..."

İşte o paylaşım…

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