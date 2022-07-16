Cüneyt Özdemir'i çileden çıkaran paylaşım

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı adisyonu alıntılayarak 'Utanmadan sıkılmadan paylaşıp pahalılıktan şikayet ediyorlar. Pahalılıktan yakınmıyorlar tam tersi ödedikleri hesaplarla hava atıyorlar' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada lüks mekanlardan üst üste paylaşılan adisyonlar gündem olmaya devam ediyor. Bir kullanıcının paylaştığı ve fiyatlardan yakındığı adisyona gazeteci Cüneyt Özdemir kayıtsız kalmadı. Özdemir paylaşımı alıntılayarak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en pahalı restaurantına gidip bütün pahalı içkileri söyleyip adisyon paylaşıp fiyatlardan yakınmak... Yahu kardeşim 1) Gitmeseydiniz 2) O kadar içmeseydiniz 3) Dünyanın her yerinde bu işler böyledir. Fiyatlar yüksek ama sen de görgüsüzün önde gidenisin adisyonu bu"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Cüneyt Özdemir, şunları söyledi:

"Millet ucuz ekmek kuyruğundayken böyle hesapları paylaşıp pahalılıktan şikayet etmenin adı olsa olsa ‘adisyon pornografisi' olur. Istakozlar yenmiş, şampanyalar içilmiş 10 kişi benim adını bile duymadığım içkileri sipariş vermişler sonra sosyal medyada utanmadan paylaşıp pahalılıktan şikayet ediyorlar… Pahalılıktan yakınmıyorlar tam tersi ödedikleri hesaplarla hava atıyorlar!"

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