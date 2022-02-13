DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail basını: Mossad Türkiye'de İsraillilere yönelik 12 saldırının önlenmesine yardım etti
Antalyaspor - Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Fatih Karagümrük hakemleri ve kadroları
Erdoğan yarın BAE'ye gidiyor: Anlaşmalar imzalanacak!
Kadir Topbaş, kabri başında anıldı
Enes Ünal'ın golleri takımı Getafe'ye yetmedi
Kızılay ile “engelleri aşan gençler”
Vanlı gençlerin üniversite hayali belediyenin kursuyla gerçeğe dönüşüyor
Şamil Tayyar'dan KDV yorumu: İnşallah sıra elektrik tarifesinde
Türkiye'deki radyo yayıncılığının öncüsü TRT Radyo, 95 yıllık tarihi serüvenin canlı tanığı
SGK'dan kadın işverene 320 euro hibe desteği
'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
Maske Kimsin Sen? bütün maskeler | Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek, Kuzgun kim? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?
Dolmabahçe'de 3 saatlik sürpriz görüşme
Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri
Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

TIMETURK / GÜNDEM / Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 6 muhalifet partisinin dün bir araya geldiği toplantıdan sonra yapılan açıklamada, 'Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacağız' cümlesine dikkat çekerek, '(Zira Türkiye'de 28 Şubat'ın siyasi anlamını bilmeyenleri sanırım dövüyorlardır!) Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-13 10:08:46
Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

Dün akşam CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Partisi Lideri Gültekin Uysal, DEVA Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ilk kez bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

5 saat 30 dakika süren toplantının ardından 6 muhalefet lideri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacağız" cümlesi dikkat çekti.

Gazteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat" tarihini dikkat çeker şunları söyledi:

"İzninizle bir şey diyeceğim... 6 parti liderleri yol haritaları için açıklama tarihini '28 Şubat' olarak vermemişlerdir değil mi? (Zira Türkiye'de 28 Şubat'ın siyasi anlamını bilmeyenleri sanırım dövüyorlardır!) Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar Valla anlamadım!!!" dedi.

Ekran Resmi 2022-02-13 09.48.30

Öte yandan sosyal medyada, Cüneyt Özdemir yazısına çok sayıda göndermede bulunan paylaşımlarda bulunuldu.

Bu paylaşımlardan bazıları şunlar:

Ekran Resmi 2022-02-13 10.12.27

Ekran Resmi 2022-02-13 10.14.12

Ekran Resmi 2022-02-13 10.14.27

Ekran Resmi 2022-02-13 10.15.39

Ekran Resmi 2022-02-13 10.16.15

Ekran Resmi 2022-02-13 10.16.28

Ekran Resmi 2022-02-13 10.16.46

Ekran Resmi 2022-02-13 10.25.18

Ekran Resmi 2022-02-13 10.26.06

Ekran Resmi 2022-02-13 10.26.15

Ekran Resmi 2022-02-13 10.26.40

Ekran Resmi 2022-02-13 10.27.28

Ekran Resmi 2022-02-13 10.27.43

Ekran Resmi 2022-02-13 10.27.54

Ekran Resmi 2022-02-13 10.28.05

Ekran Resmi 2022-02-13 10.28.16 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş