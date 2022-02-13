Cüneyt Özdemir: Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 6 muhalifet partisinin dün bir araya geldiği toplantıdan sonra yapılan açıklamada, 'Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacağız' cümlesine dikkat çekerek, '(Zira Türkiye'de 28 Şubat'ın siyasi anlamını bilmeyenleri sanırım dövüyorlardır!) Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar' dedi.

Dün akşam CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Partisi Lideri Gültekin Uysal, DEVA Lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ilk kez bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

5 saat 30 dakika süren toplantının ardından 6 muhalefet lideri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacağız" cümlesi dikkat çekti.

Gazteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat" tarihini dikkat çeker şunları söyledi:

"İzninizle bir şey diyeceğim... 6 parti liderleri yol haritaları için açıklama tarihini '28 Şubat' olarak vermemişlerdir değil mi? (Zira Türkiye'de 28 Şubat'ın siyasi anlamını bilmeyenleri sanırım dövüyorlardır!) Bilerek mi kendi kalelerine gol atıyorlar Valla anlamadım!!!" dedi.

Öte yandan sosyal medyada, Cüneyt Özdemir yazısına çok sayıda göndermede bulunan paylaşımlarda bulunuldu.

Bu paylaşımlardan bazıları şunlar:

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