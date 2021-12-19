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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhuriyet yazarından Cumhuriyet'e eleştiri

Cumhuriyet yazarından Cumhuriyet'e eleştiri

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Aykut Küçükkaya'nın istifasının ardından Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanan Arif Kızılyalın'ın ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e sosyal medya hesabından verdiği yanıtını eleştirdi.

59 Dakika Önce
2021-12-19 14:02:49
Cumhuriyet yazarından Cumhuriyet'e eleştiri

İstifalar ve işten çıkarmalar ile sarsılan Cumhuriyet gazetesinde sular durulmazken, gazeteye bir eleştiri de yine gazetenin yazarından geldi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Aykut Küçükkaya'nın istifasının ardından Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanan Arif Kızılyalın'ın ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e sosyal medya hesabından verdiği yanıtını eleştirdi.

Haluk Görgün, Cumhuriyet gazetesinde "Resmen ilan edildi: ASELSAN ‘QATAR'lı oldu!" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin olarak, "Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır. Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir. Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz %100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir. Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır." paylaşımını yaptı.

Görgün'ün paylaşımlarını alıntılayan Arif Kızılyalın, "Dava açacaksanız elinizi çabuk tutun 2023 sonrasına kalmasın malum rüzgar değişiyor1, Madem ASELSAN idi niye QATAR tescili var 2, İş millîlikse karşınızda aslanlar gibi MG3 nöbetiyle sınır bekleyen kırmızı tezkereli bir asker var 3" yanıtını verdi.

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Bursalı, Kızılyalın'ın yanıtını eleştirerek, "Bir ciddi gazetenin genel yayın müdürlüğü koltuğuna oturtulmuş kişi olarak (vekaleten de olsa) bu yanıt hiç yakışmamış. Biz nesnel gerçeği aramak ve yazmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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