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TIMETURK / GÜNDEM / Cumhuriyet’te neler oluyor?

Cumhuriyet’te neler oluyor?

Cumhuriyet gazetesinde istifalar sürüyor. Yargı Muhabiri Seyhan Avşar da, gazeteye veda ettiğini duyurdu. Avşar, gazetede yaşananlarla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-25 09:50:29
Cumhuriyet’te neler oluyor?

Cumhuriyet gazetesinde Alev Coşkun'a tepki gösteren çalışanlardan istifalar devam ediyor. Gazetenin Aykut Küçükkaya ile yollarının ayrılmasının ardından gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Yargı Muhabiri Seyhan Avşar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gazeteye veda ettiğini duyurdu.

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Veda mesajında, "Bir yaz günü büyük bir heyecanla kapısından girdiğim Cumhuriyet'e 6 yıl sonra soğuk bir kış günü heybemde bolca dava ile veda ediyorum. Aykut Küçükkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil” ifadelerine yer veren Avşar, “Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet gazetesinde neler olduğuna dair takipçilerinden çok sayıda mesaj aldığını belirten Seyhan Avşar, “Yaşananları bildiğim kadarıyla kısaca anlatmaya çalışacağım” diyerek, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

Ekran Resmi 2021-12-25 09.54.06


NE OLMUŞTU?

Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı. Alev Coşkun'dan Aykut Küçükkaya'nın yeniden göreve getirilmesi yönünde bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri Editörü Cafer Kurt, Muhabir Hazal Ocak, Yazar Mustafa Kemal Erdemol ayrıldıklarını duyurmuştu. 18 Aralık tarihinde istifalara yenileri eklenmiş ve Portal Sorumlu Haber Müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve Editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı. Ardından Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Demir ve Birinci Sayfa Editörü Murat Ataş da gazeteye veda etmişti. Cumhuriyet'in Anadolu muhabirleri Zonguldak'tan Ali Ayaroğlu, Mersin'den Abidin Yağmur, Amasya'dan Mehmet Menekşe, Yalova'dan Faruk Kırtay, Tokat'tan Şavaş Kalkan ve Çorum'dan Seyfettin Mete son dönemde Cumhuriyet'te yaşananları üzüntüyle izlediklerini belirterek, istifalarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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