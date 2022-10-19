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Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet savcısı K.A.A., kaldığı otel odasında ölü bulundu.

3 Gün Önce
2022-10-19 18:18:42
Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu

Alanya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısı K.A.A., Kızlarpınarı Mahallesi'nde konakladığı otelde, odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelenip içeri girdi.

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K.A.A. yerde hareketsiz yatarken bulununca, otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

 

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