Cumhuriyet gazetesinde üst üste istifalar

Aykut Küçükkaya, '28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum' açıklamasını yaptı. Serkan Ozan da Cumhuriyet Yayın Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.

Gazeteci Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinde, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yapılan toplu sözleşmenin ardından 8 sendika üyesi gazetecinin işine 'ekonomik problemler' gerekçe gösterilerek son verilmişti. Küçükkaya ekibinin kendinden habersiz şekilde işten çıkarıldığını söylemiş, işten çıkarılan arkadaşları dönene kadar onlara destek vereceğini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkaya, istifayı "28 yıllık gazetem Cumhuriyet'e, “VEDA” zamanı" diyerek duyurdu.

Küçükkaya, paylaşımında, "İşten atılan 8 arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve 3 buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"4 ay önce (29 Temmuz 2021) Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve şirket yönetiminin "Cumhuriyet'te sendikaya son verme girişimimi" istifamla önlemiştim. Cumhuriyet çalışanlarının, emekçilerinin büyük desteğiyle genel yayın yönetmenliğinden, gazeteden istifam vakıf yönetim kurulu tarafından işleme konulmadı, 3 gün sonra görevimin başına döndüm.

18 yıllık aranın ardından Cumhuriyet, Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla 15 Kasım 2021 tarihinde toplu sözleşme imzaladı. Bu imzadan sadece bir gün sonra Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve şirket yönetimi tarafından "en az 15 kişiyi" 15 Aralık 2021 tarihine kadar işten çıkarmam istendi. Böylesi bir isteği yerine getirmem, kabul etmem imkansızdı. Yazı işleri ekibim, tüm servis müdürleri ve şeflerin imzasıyla Cumhuriyet Vakfı Başkanı'na, bizlere 2022 yılında zam yapılmaması, ekonomik kriz bir gerçek ancak başka tasarruf yolları bulunarak gazetecilerin, arkadaşlarımızın işlerinden olmaması talebiyle bir mektup kaleme alındı. Ne yazık ki bu mektup dikkate alınmadı, genel yayın yönetmeninin iradesi çiğnenerek 8 meslektaşım 29 Kasım 2021 şirket yönetim kurulu kararıyla gazeteden kovuldu. Aynı gün bu kararın geri alınması için Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'la odasında görüştüm, 'işten atılmaların ivedilikle iptal edilmesi için' yazılı olarak başvurdum.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Alev Coşkun'un başkanlığında dün (2 Aralık 2021) toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından saat 20.40 sıralarında '3 yıl 3 aydır büyük bir onurla, gururla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden alındığım, yayın danışmanlığına atandığım' yazılı olarak bildirildi. Vakıf toplantısında işten atılan sekiz meslektaşım, çalışma arkadaşımla ilgili herhangi olumlu bir gelişme ise yaşanmadı.

Cumhuriyet'in simge ismi İlhan Selçuk gibi 'bir gün' düşündüm. Cumhuriyet Vakfı'nın yeni görevlendirmesini kabul etmiyorum. 28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte - hatalarımda bile- arkamda duran, desteğini esirgemeyen vakıf üyeleri Ali Sirmen, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Turan Karakaş'a teşekkür ediyorum...

28 yıllık meslek hayatımda her zaman Cumhuriyet okurlarının, basın dünyasının sevgisini hep yanı başımda hissettim. Bu benim en büyük mutluluğumdur. İlhan Selçuk'un deyimiyle 20 yaşında girdiğim gazetem Cumhuriyet'le "heykelimi yonttum", 28 yıl sonra Zonguldaklı bir maden işçisinin çocuğu olarak onurumla dimdik çıkıyorum. Yıllardır sevgisiyle beni büyüten, her şartta destekleyen Cumhuriyet emekçilerine, çok şey öğrendiğim yazarlarımıza, kovulan, gazetede kalan çalışma arkadaşlarıma sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum... Sen çok yaşa Cumhuriyet!.."

Serkan Ozan da istifa etti

Gazeteci Serkan Ozan da Cumhuriyet Yayın Koordinatörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet genel yayın yönetmeninden habersiz olarak işten atılan 8 arkadaşımızla ilgili kararın iptal edilmesini talep etmiştik. Bu haklı isteğin yanıtı 20 yıldan uzun süredir birlikte çalıştığım dostum Aykut Küçükkaya'nın genel yayın yönetmenliği görevinden alınması oldu." ifadelerini kullandı.

Ozan, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun böyle bir gerekçeyle görevden aldığı yayın yönetmeninin yerine vekaleten bile olsa beni düşünmüş olması, Küçükkaya'nın görevden alınış biçimi kadar yaralayıcı olmuştur. 8 arkadaşımızın işe iadesi konusunda ise herhangi bir adım atılmamaktadır."

"Durum böyleyken, tarafıma bildirilen görevlendirmeyi kabul etmem ne vicdani, ne ilkeli ne de onurlu bir duruş olacaktır" diyen Ozan, "Cumhuriyet emekçilerine karşı takınılan tavır nedeniyle bir yayın koordinatörlüğü görevinden de bugün itibarıyla istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Bursalı yayın kurulundan çekildi

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhuriyet Yayın Kurulu Üyeliğinden çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursalı, "Cumhuriyet'ten istifa ettiğim yok. Yayın Kurulu'ndan çekildim sadece. Cumhuriyet'in yazarıyım, öyle kalacağım. Gazeteyi boykotu kimse düşünmesin. Cumhuriyet, bu ülkenin kuruluş mayasıdır. Çalışanlar/okurlar, gazetenin en temel 2 bileşeni.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.