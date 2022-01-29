Cumhuriyet gazetesinde kan kaybı sürüyor! 2 istifa daha...
Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya’nın görevden alınmasıyla birlikte başlayan istifa krizi devam ediyor. Dün de 2 muhabir daha gazeteye veda ettiğini duyurdu.
2022-01-29 10:34:06
Cumhuriyet gazetesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Aralık 2021'de Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte peş peşe istifaların yaşandığı gazeteye dün de 2 isim daha veda etti.
Muhabirler İlayda Kaya ile Leyla Kılıç, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, “Hoşça kal Cumhuriyet!” diyerek gazeteden ayrıldıklarını açıkladı.
İlayda Kaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımı;
Leyla Kılıç'ın paylaşımı ise şöyle;
Okul olarak gördüğüm Cumhuriyet'ten bugün itibarıyla ayrıldım. Bana kattığı değerlerle, dostlarla zenginleştim. Bende izi olan herkese, en çok da okurumuza teşekkür ederim. Hoşça kal Cumhuriyet!
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