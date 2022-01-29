Cumhuriyet gazetesinde kan kaybı sürüyor! 2 istifa daha...

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya’nın görevden alınmasıyla birlikte başlayan istifa krizi devam ediyor. Dün de 2 muhabir daha gazeteye veda ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinde artçı sarsıntılar sürüyor.

Aralık 2021'de Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte peş peşe istifaların yaşandığı gazeteye dün de 2 isim daha veda etti.

Muhabirler İlayda Kaya ile Leyla Kılıç, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, “Hoşça kal Cumhuriyet!” diyerek gazeteden ayrıldıklarını açıkladı.

İlayda Kaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımı;

2017 yılında büyük bir heyecanla girdiğim Cumhuriyet Gazetesi'nden bugün itibarıyla ayrıldım. Üzerimde emeği olan ve yanımda duran herkese çok teşekkür ederim. Hoşça kal Cumhuriyet…

Leyla Kılıç'ın paylaşımı ise şöyle;

Okul olarak gördüğüm Cumhuriyet'ten bugün itibarıyla ayrıldım. Bana kattığı değerlerle, dostlarla zenginleştim. Bende izi olan herkese, en çok da okurumuza teşekkür ederim. Hoşça kal Cumhuriyet!

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