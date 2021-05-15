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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail savaş suçlarına bir yenisini ekledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in basını hedef almasına tepki göstererek, 'İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı' dedi.

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15.05.2021 21:34:56
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail savaş suçlarına bir yenisini ekledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını duyurdu.

Kalın, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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