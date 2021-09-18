Cumhurbaşkanlığı'ndaki isimden kritik açıklama: Türkiye, Esed rejimini yıkmak istemiyor

Sabah Gazetesi yazarı Duran kaleme aldığı yazıda, Türkiye’nin yıllar süren Esed’i devirme politikasından vazgeçtiğine yönelik işaretlerin olduğunu iddia etti.

SETA Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi de olan Sabah yazarı Burhanettin Duran, bugünkü köşesinde Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE MEVCUT YAKLAŞIMI REJİMİ YIKMAYA YÖNELİK DEĞİL”

Duran yazısında, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin Suriye'ye mevcut yaklaşımı rejimi yıkmaya yönelik değil. İki temel hedefi var: a) Suriyelilerin onurlu şekilde ülkelerine dönebilmesi. b) PKK-YPG terör oluşumunun engellenmesi.

Güvenli bölgeler kurmamız da İdlib'deki askeri varlığımız da buna yönelik. 4-5 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkemize gelmesini bu şekilde engelledik. Muhaliflerin kapsayıcı, yeni bir Suriye yönetimine entegre edilmediği durumda bu iki hedefin de karşılanamayacağı açık. Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde Suriye'ye dönenlerin Suriye istihbaratı eliyle işkenceye ve zorla alıkoymaya maruz kaldığına dair rapor yayımladı. Suriyelilerin işkence ve baskı görecekleri bir yere "davul-zurna ile" gönüllü dönüşü mümkün değil.

Esad yönetiminin Ankara ile masaya oturmak istediği biliniyor. Hatta Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ara ara bu teklifi yapıyor. Ancak aynı Esad, Cenevre görüşmelerini kilitliyor ve muhalifleri içine alacak bir geçişi hiç arzu etmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bu ay sonu gerçekleşecek görüşmesi öncesinde İdlib'deki bombardıman ile Türkiye sıkıştırılmak isteniyor. Şam yönetimi ile görüşmek ya da görüşmemek, ideolojinin ya da duygusallığın alanı değil. Bölgesel denklemlerin, çıkar hesaplamasının ve zamanlamanın konusu.

“AÇIK BİR DİPLOMASİNİN BAŞLAMASI İÇİN…”

Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin görüştüğü ara ara basına yansıyor. Açık bir diplomasinin başlaması için istihbari görüşmelerde yeterli mesafe alınması gerekiyor. Şam yönetimi, halkını ülkelerine geri almaya razı ve hazır olmalı. Bunu göstermek için de muhaliflerin katıldığı süreçleri önemsemeli. İdlib'deki milyonları Türkiye sınırına itmekten vazgeçmeli. Ankara ile uzlaşan Şam'ın YPG'yi tasfiye edeceği iddia edilebilir. ABD'nin Suriye'den tümüyle çekilmeden bu seçeneğin hayata geçirilebileceğini kabul etsek bile şu soru hâlâ masada: "Şam yönetimi, muhalifler ve sığınmacılar konusunda güvenilebilir mi?"

Kaldı ki, yakın vadede ABD'nin Afganistan çekilmesine benzer şekilde Suriye'den ayrılması zayıf bir ihtimal. Şartlar oluşmadan CHP'nin "parlak" önerisi uygulanırsa, güvenli bölgelerden çekilme ve yenileriyle birlikte sığınmacıların Türkiye'de kalıcı hale gelmesiyle yüzleşiriz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.